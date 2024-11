Bolívia e Paraguai ficam no empate em jogo emocionante

O Paraguai, desde a chegada de Gustavo Alfaro, mudou da água para o vinho. E, nesta terça-feira, 19/11, deu mais uma prova disso. Afinal, em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026, foi até a Bolívia, no temido Estádio Municipal de El Alto, localizado na segunda maior altitude do mundo (4.150 metros), e conseguiu sair com um empate heroico de 2 a 2. O time ficou atrás duas vezes no placar, mas buscou a diferença. Ervin Vaca e Miguelito marcaram para os bolivianos, enquanto Almirón e Enciso, este último aos 45 minutos da etapa final, fizeram para os visitantes.

Este foi o sexto jogo do Paraguai sob o comando de Alfaro. São três vitórias e três empates. Nada mal, considerando que, quando o técnico assumiu após a Copa América, em julho, a seleção estava nas últimas posições. Mas, agora, com 17 pontos, o time se mantém na zona de classificação (G6). A Bolívia, com 13 pontos, corre o risco de cair do sétimo para o oitavo lugar e sair da zona da repescagem mundial.

Primeiro tempo: Bolívia melhor

Como era de se esperar, a Bolívia foi mais incisiva no ataque, enquanto o Paraguai, que chegou a El Alto apenas duas horas antes do jogo para minimizar os efeitos da altitude, se manteve fechado na defesa. Com isso, a Bolívia dominou a posse de bola na etapa inicial, com 67% de posse. No entanto, o Paraguai, sempre que teve a oportunidade de armar um contra-ataque, buscou a finalização, chegando a chutar o mesmo número de vezes a gol (5 a 5). Como curiosidade, a partir dos 42 minutos rolou forte chuva de granizo. Mas o jogo não parou por isso.

A seleção da casa que foi para o intervalo em vantagem. Aos 15 minutos, em jogada pela esquerda, o meio-campista Ramiro Vaca lançou Erwin Vaca, que apareceu livre na área e, de primeira, bateu para marcar o gol na saída do goleiro botafoguense Gatito Fernández. O juiz deu impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal. Nos acréscimos da primeira etapa, a Bolívia teve outras duas grandes chances para ampliar. Em lançamento preciso de Ramiro Vaca, o lateral Fernández apareceu livre, mas Gatito fez defesa espetacular. No lance seguinte, Algarañaz também perdeu boa oportunidade. Encobriu Gatito. Contudo, a bola passou por cima do travessão.

Segundo tempo: Paraguai busca o empate

O jogo foi quente na etapa final. O Paraguai começou a se impor e o treinador Gustavo Alfaro teve estrela ao colocar reservas que foram determinantes para o gol de empate, aos 25 minutos. O boliviano Medina tentou sair jogando, mas perdeu a bola para Gamarra. A bola chegou até Enciso, que tocou para Almirón bater já dentro da área e deixar tudo igual.

Pouco depois, a Bolívia voltou a ficar na frente. Chaves recebeu na área e foi derrubado pelo palmeirense Gustavo Gómez. Penalidade que o garoto Miguelito, atacante do Santos, bateu para recolocar o time boliviano na frente. Na comemoração, rolou confusão com o banco do Paraguai e, no fim das contas, Diego Gómez, que já tinha sido substituído bem antes, foi expulso.

Aos 45, o Paraguai empatou. Em mais um cochilo do goleiro Medina. Ele foi facilmente driblado por Enciso pela esquerda. A fera que começou no banco, seguiu com a bola, cortou para o meio, tirando mais um marcador, e bateu de fora da área, sem chances para Viscarra. 2 a 2 no placar. Nos acréscimos, no último lance, Enciso rolou para Sosa, que, livre, chutou. Mas Viscarra salvou. Por muito pouco o Paraguai não virou.

BOLÍVIA 2 X 2 PARAGUAI

12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 19/11/2024

Local: Estádio Municipal, El Alto (BOL)

BOLÍVIA: Viscarra; Haquín, Marcelo Suárez e Cuellar; Medina, Robson Matheus (Villamil, 25’/2ºT), Miguelito, Ramiro Vaca, Ervin Vaca (Morales, Intervalo) e Roberto Fernández (Montero, 25’/2ºT); Algarañaz (Chávez, 25’/2ºT). Técnico: Oscar Villegas

PARAGUAI: Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Villasanti (Oviedo, 44’/2ºT), Galarza, Diego Gómez (Gamarra, 19’/2ºT), Almirón (Sosa, 41’/2ºT) e Sández (Enciso, Intervalo); Alex Arce (Sanábria, 19’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

Gols: Ervin Vaca, 15’/1ºT (1-0); Almirón, 25’/2ºT (1-1)/ Miguelito, pênalti, 35’/2ºT (2-1); Enciso, 45’/2ºT (2-2)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolás Terán e Martín Soppi (ambos do Uruguai)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: –

Cartões vermelhos: Diego Gómez (PAR, 39’/2ºT)

