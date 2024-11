Técnico do Novorizontino comemora título do Campeonato Paulista Sub-20

Após bater a equipe do São Paulo pelo placar de 3 a 0 no Novelli Júnior, o Grêmio Novorizontino somou 4 a 1 no agregado e garantiu o troféu do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024. O título da base foi o primeiro na história do clube. Responsável pelo comando técnico da categoria no Tigre desde fevereiro de 2022, Rafael Stucchi postou em suas redes sociais uma mensagem enfatizando a temporada.

“Com uma equipe formada em apenas nove meses, na última sexta-feira, vivemos um dia de muita alegria e emoção! Quero agradecer de coração a todos os atletas do Grêmio Novorizontino sub-20, que lutaram com garra e determinação para conquistar esse título. Vocês foram incríveis em cada jogo! Agradeço também à comissão técnica e à diretoria pelo apoio e confiança ao longo dessa jornada. Juntos, construímos essa vitória! Minha gratidão especial a minha família, que foi meu alicerce e força para me manter firme nesse objetivo. Vocês são fundamentais em minha vida. Não poderia deixar de agradecer a Deus, que me permitiu viver este momento especial. A fé e a força Dele me sustentaram até aqui. Vamos seguir em frente, com a mesma dedicação e espírito de equipe! Esse título é só o começo!”, publicou em suas redes sociais.

Nas semifinais, o Grêmio Novorizontino também superou o Palmeiras. Além disso, o time já vinha de uma campanha histórica no torneio, onde em 2023 tinha chegado nas semifinais, até então a melhor campanha do time na competição. A equipe comandada por Rafael Stucchi também chegou até as semifinais da última edição da Copa São Paulo.

Superação

Rafael superou um câncer de pulmão agressivo no fim de 2023, que até o afastou da Copinha naquele ano. Agora, a doença voltou no pericárdio e o comandante precisou realizar alguns procedimentos, como a drenagem do coração, mas foi considerado apto para voltar a conduzir os jovens atletas.

