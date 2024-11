Esposa de Lucas Paquetá gera polêmica e é rebatida por ex-BBB

“Vocês conhecem a história do Pelourinho? Para além de quando o Galvão chamava o Olodum para tocar e você via aquele bairro do centro histórico de Salvador, que sempre tentou preservar a cultura afro. Ele não conseguiu acompanhar a modernização da cidade no século passado e virou um bairro de moradia popular, de moradia dos mais pobres”, explicou Pizane.

Pizane reconhece problemas, mas questiona fala; Duda explica posicionamento

O ex-BBB admitiu que o local possui problemas de segurança, mas reclamou da forma como Duda se expressou.

“Não é para ignorar os problemas de segurança pública da cidade. Há de se parabenizar, inclusive, que atualmente o Pelourinho é um dos bairros com maior policiamento que eu vejo na cidade, cada esquina você vê um policial. Mas postar isso? Falar dessa forma? Poxa, é fod*. (…) Imagine deixar de ir num lugar lindo e histórico desses”, declarou Pizane, que usou uma foto dele no ponto turístico.

Posteriormente à repercussão, Duda Fournier também usou a rede social para dar o seu posicionamento sobre a polêmica.

“Quando eu fiquei sabendo que o jogo da Seleção ia ser em Salvador, eu quis vir. Me organizei para vir. Tanto que no jogo passado eu não vim pro Brasil. Eu queria conhecer (Salvador), até então não conhecia. Quando a gente chegou aqui, varias pessoas falaram que o lugar era perigoso. A gente até brincou falando que sou do Rio, que está perigo também. O motorista mesmo falou: ‘vocês podem ir mas precisam tirar esses brincos’. Tanto que fui, passeei, fiquei toda hora falando que o sotaque era lindo. Desculpa se eu ofendi, realmente não foi a intenção”, explicou.

Brasil encara o Uruguai em Salvador

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira recebe o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A bola rola às 21h45 (de Brasília). Uma vitória faz o Brasil ultrapassar os uruguaios e pode deixar a Canarinho apenas dois pontos atrás da Argentina, líder da competição.

