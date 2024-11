Calleri segue como dúvida e São Paulo tem dois reforços contra o Bragantino

O São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, na tarde desta quarta-feira (20), às 16h30, no Nabi Abi Chedid. Entre desfalques e retornos, o treinador Luis Zubeldía ainda tem algumas dúvidas para fechar o time.

Calleri treinou nesta terça (19) com bola e evoluiu em relação ao dia anterior, quando participou apenas de uma parte da atividade. Porém, a presença do atacante ainda não está confirmada. O argentino se recupera de dores na parte posterior na coxa esquerda. Se não estiver 100%, André Silva deve ser o titular.

Entretanto, nem tudo são lamentos no CT da Barra Funda. Para a partida em Bragança Paulista, Zubeldía poderá contar com retorno de dois atletas. O lateral esquerdo Patryck Lanza está recuperado de fratura na clavícula, que sofreu no mês de agosto, e está relacionado. Já o meia Michel Araújo volta após seis jogos em que ficou afastado por uma lesão no joelho esquerdo.

Como Wellington e Jamal Lewis estão lesionados, um dos dois deve ser titular contra o Massa Bruta. Outros problemas são os meias Wellington Rato e Liziero e o zagueiro Arboleda. O equatoriano deu um leve trote na ativade desta terça. Bobadilla e Ferraresi, que estão com suas seleções, também são baixas.

Por fim, Zubeldía é outro desfalque no banco. O treinador levou o terceiro certão amarelo e está suspenso para o confronto.

Com isso, o São Paulo deve encarar o RB Bragantino com: Rafael; Igor Vínicius, Sabino, Alan Franco e Patryck Lanza (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Marco Antônio, Ferreira, Luciano e Lucas Moura; Calleri (André Silva).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.