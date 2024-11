Brasil está escalado para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira está definida para a última partida de 2024, nesta terça-feira, às 21h45, contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa. O técnico Dorival fez apenas uma mudança no time por conta da suspensão de Vanderson. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Dorival manteve a lógica das últimas partidas e mexeu o mínimo possível na equipe. Novidade apenas por obrigação: Danilo entra na vaga do suspenso Vanderson. O treinador entende que o momento é de dar sequência ao time que venceu o Peru, em outubro, e empatou com a Venezuela na última quinta-feira com bons momentos.

A escalação do Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho.

Este, aliás, é o último jogo em 2024 da Seleção Brasileira, que se reúne novamente apenas em março de 2025. O Brasil fará jogos contra Colômbia e Argentina, pelas rodadas 13 e 14 das Eliminatórias.

Após o empate por 1 a 1 com a Venezuela, o Brasil, aliás, ficou na quarta colocação com 17 pontos e quer a vitória para ultrapassar a Celeste, que hoje é vice-líder com 19 pontos.

Escalação do Uruguai

O Uruguai, afinal, chega a Salvador sem dois nomes conhecidos do torcedor brasileiro. Os meias De La Cruz e Arrascaeta, do Flamengo, não foram convocados pelo técnico Marcelo Bielsa por questões físicas.

O Uruguai, assim, irá a campo com Rochet; Varela, Giménez, Oliveira e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri, Darwin Núñez e Araújo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.