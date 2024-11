Pelé ganha exposição em São Paulo em comemoração ao gol 1000

Na última segunda-feira (18), foi inaugurada, em São Paulo, a exposição em homenagem ao milésimo gol do Rei Pelé, marcado em 1969, durante uma partida entre Santos e Vasco, no estádio do Maracanã.

O evento, intitulado “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, acontece no Shopping Eldorado, em São Paulo. A exposição recria ambientes frequentados pelo Rei do Futebol ao longo de sua carreira, reúne artefatos históricos e utiliza tecnologia para cativar o público.

A mostra tem como curador o comunicador Marcelo Duarte, também responsável pelo Museu do Futebol. Segundo ele, o principal objetivo da organização era apresentar o eterno camisa 10 da Seleção Brasileira e do Santos para todas as gerações.

“Não adiantava falar do Pelé só para quem já o conhece. Se fosse assim, colocávamos um monte de taças e os gols, e estava resolvido. Ao criar um percurso, fizemos com que houvesse uma narrativa que as crianças curtissem e entendessem a história”, explicou Marcelo durante o evento.

Entre as atrações, destaca-se uma réplica da fachada da Vila Belmiro, a eterna casa do Santos. No local, o visitante encontra uma recriação do vestiário do Peixe nas décadas de 1960 e 1970. Assim como na versão original, o armário usado por Pelé permanece trancado e preservado até hoje. Os outros armários exibem prêmios, documentos e feitos históricos do craque.

A estreia da exposição contou com a presença de grandes ídolos do Santos, como Pepe, Mengálvio, Edu, Manoel Maria e Abel.

Serviço

Exposição: “Uma Homenagem ao Rei Pelé”

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 21h

Local: Shopping Eldorado, São Paulo

Ingressos: disponíveis no site da Fever.

