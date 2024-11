Com show de Cepeda, Chile goleia a Venezuela pelas Eliminatórias em Santiago

O Chile fez uma grande partida e derrotou de virada a seleção da Venezuela nesta terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O destaque foi o atacante Cepeda, que marcou duas vezes, além de Eduardo Vargas, que também deixou sua marca na vitória por 4 a 2. O jogo ocorreu no Estádio Nacional, Santiago, nesta quarta-feira (19).

No entanto, Savarino, do Botafogo e da seleção venezuelana, abriu o placar, mas o atacante do Atlético-MG empatou na sequência. Rúben Ramírez colocou os visitantes novamente à frente no marcador. Porém, após uma infelicidade de Rincón, o Chile conseguiu empatar. Na reta final, do primeiro tempo, brilhou a estrela de Cepeda, que marcou o terceiro e no segundo tempo, o quarto gol da equipe chilena. Ainda teve tempo de Luciano

Com o resultado, o Chile segue na décima e última colocação, mas agora tem sete pontos. Por outro lado, a Venezuela, que empatou com o Brasil na rodada anterior, é a sétima colocada, com 13 pontos.

Primeiro tempo com cinco gols e virada Chilena

Nos primeiros 45 minutos, os torcedores acompanharam um grande duelo em Santiago. A Venezuela saiu na frente logo aos 12 minutos, com um gol do atacante Savarino. O Chile respondeu e empatou com Vargas. Na sequência, os visitantes retomaram a vantagem com Rúben Ramírez, fazendo 2 a 1. Porém, em uma infelicidade, Rincón marcou contra, deixando tudo igual novamente. Pouco depois, Cepeda virou o placar para os chilenos: 3 a 2.

Goleada do Chile no segundo tempo

Na etapa final, o Chile administrou o placar e tentou não deixar a Venezuela levar perigo. No entanto, logo aos dois minutos, Cepeda fez o segundo gol dele na partida, o quarto da equipe chilena. Ainda houve tempo para o quinto, mas Luciano Cabral marcou e, com a ajuda do VAR, o juiz assinalou impedimento

CHILE 4 X 2 VENEZUELA

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 19/11/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)

Público/Renda: Não divulgados

CHILE: Cortés, Hormazábal, Maripán, Paulo Díaz, Suazo, Vidal (Luciano Cabral, 21’/2ºT), Echeverría, Aravena, Vicente Pizarro (Pavez, 35’/2ºT) Cepeda (Maxi Guerrero, 36’/2ºT) e Vargas (Felipe Mora, 35’/2ºT). Técnico: Ricardo Gareca

VENEZUELA: Romo, Aramburu (Ferraresi, 25’/2ºT) Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Cádiz, , 41’/2ºT) Rincón (Jhon Murillo, 10’/2ºT), José Martínez, Soteldo, Savarino (Kevin Andrade , 25’/2ºT), Segovia e Rondón (Eric Ramírez, 26’/2ºT). Técnico: Fernando Batista

Gols: Savarino, 12’/1ºT (0-1); Vargas, 19’/1ºT (1-1); Rúben Ramírez, 22’/1ºT (1-2); Rincón contra, 28’/1ºT (2-2); Cepeda, 37’/1ºT (3-2); Cepeda, 01’/2ºT (4-2)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro e Pablo González (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões Amarelos: Vidal (CHI); Aramburu, Wilker Ángel (VEN)

Cartões Vermelhos:

