Sem brilho, Brasil busca empate com Uruguai e recebe vaias na Fonte Nova

Sem encanto, a Seleção Brasileira se despede de 2024 com um empate com o Uruguai por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Valverde abriu o placar para Celeste, mas Gerson, em golaço de fora da área, deixou o duelo igual. O time de Dorival Júnior oscilou muito durante a partida, com momentos de controle, mas faltou mais intensidade.

Com o resultado, o Brasil deixa de assumir a vice-liderança das Eliminatórias e fica com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas), na quinta posição. Do outro lado, o Uruguai se mantém na vice-liderança, com 20 pontos, cinco a menos que a líder Argentina. Agora, as seleções só voltam a campo pela disputa somente em março de 2025.

Primeiro tempo bem morno

A Seleção Brasileira até manteve a maior posse de bola e procurou ficar mais perto da área, porém sem intensidade e precisão. Savinho buscou jogadas individuais, mas faltou mais objetividade. Raphinha, Vini Jr e Gerson arriscaram sem perigo para o gol de Rochet. A melhor chance aconteceu no último minuto em cabeçada de Igor Jesus. Do outro lado, o Uruguai ficou nos contra-ataques, porém também não procurou sair em velocidade ou fazer algo diferente. Ederson também pouco trabalhou ao longo do jogo. Foi possível ouvir vaias após apito final. As equipes ficaram devendo.

Ação e reação

A Seleção voltou mais ligada para o segundo tempo. Savinho e Vini Jr tiveram as melhores oportunidades. O camisa 7, inclusive, quase marcou um golaço após boa jogada. Pouco tempo depois, o Uruguai aproveitou bobeira de marcação, e Valverde arriscou de fora da área e abriu o placar na Fonte Nova. Sem chances para Ederson. Assim, Dorival Júnior fez mudanças, com Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. A Seleção melhorou e encontrou o gol. Em um dos ataques, a zaga celeste afastou, e Gerson arriscou bela finalização e deixou tudo igual.

Seleção tenta, mas fica só no empate

Depois do gol de empate, o Brasil se impôs ainda mais no setor de ataque. Vinicius Júnior conseguiu pelo menos três jogadas individuais, Luiz Henrique também teve uma finalização e Estêvão, que entrou no lugar de Savinho, também arriscou lances de improviso. Contudo, a equipe celeste se postou ainda mais nos contra-ataques e dificultou as investidas brasileiras. No fim, vaias da torcida presente na Fonte Nova.

BRASIL 1×1 URUGUAI

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data: 19/11/2024 (terça-feira)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público e Renda: –

Gols: Valverde, 9’/2°T (0-1); Gerson, 16’/2°T (1-1);

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli, 12’/2°T); Bruno Guimarães (André, 40’/2°T) e Gerson (Paquetá, 40’/2°T); Savinho (Estêvão, 27’/2°T), Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus (Luiz Henrique, 12’/2°T). Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI: Rochet; Varela, Giménez, Oliveira e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri (Puma Rodríguez, 20’/2°T), Darwin Núñez (Aguirre, intervalo) e Araújo (Cristian Olivera, 36’/2°T). Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães (BRA), Ugarte, Varela (URU

