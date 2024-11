O Peru não consegue reagir nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 e conheceu mais uma derrota nesta terça-feira (19). Contudo, depois do revés para a Argentina, o atacante Paolo Guerrero criticou o desempenho da arbitragem, que segundo ele, condicionou a partida e deu um tratamento especial para Lionel Messi.

“É um pouco difícil quando o árbitro te condiciona. Nos empurraram e não havia nem uma falta. Se tocava no Messi com um dedo, e tudo era falta. Ninguém fala nada porque é o Messi”, reclamou da arbitragem comandada por Wilmar Roldán.

Dessa forma, foi justamente o craque que deu a assistência para o gol de Lautaro Martínez. O tento, inclusive, sacramentou o triunfo hermano, que segue na liderança isolada com 25 pontos e segue firma na busca por mais um título mundial. Messi é o artilheiro da competição, com seis gols, um a mais que Darwin Núñez, do Uruguai.

Por fim, o Peru está do lado oposto da classificação, na lanterna, e bem distante da briga por uma vaga na Copa, seja direta ou pela repescagem. No momento, a seleção soma sete pontos em 12 jogos, com apenas uma vitória, sobre o Uruguai, em Lima, no mês de outubro.

Nas duas próximas rodadas, a seleção peruana enfrenta a Bolívia (em casa) e a Venezuela (fora), pelas rodadas 13 e 14 respectivamente. A atual diferença para o sétimo colocado, que são os bolivianos, posição que irá para a repescagem mundial é de seis pontos.

