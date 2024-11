Artilheiro nato: Gyokeres marca quatro gols em vitória da Suécia na Liga das Nações

Principal destaque do futebol europeu nesta temporada, Gyokeres não para de chamar a atenção, seja pelo Sporting, de Portugal, ou pela Suécia. Assim, o atacante estufou a rede em quatro oportunidades na goleada por 6 a 0 dos suecos sobre o Azerbaijão pela Liga das Nações C. Kulusevski marcou os outros dois gols do triunfo.

Com isso, o jogador atingiu a marca de 32 gols em 24 partidas em 2024/25. Até o momento, já são 23 gols em 18 jogos com o Sporting e nove gols em seis partidas pela Suécia na temporada.

Antes mesmo da goleada, os suecos já haviam garantido a primeira colocação do grupo 1 da Liga das Nações C. Além disso, carimbaram o acesso à segunda divisão da Nations League. Ao todo, fizeram 16 pontos em seis partidas, à frente da Eslováquia, que ficou com 13 pontos, na segunda colocação.

Cobiçado no mercado

O sueco, de 26 anos, desperta o interesse de vários clubes, entre eles, o Barcelona. Os culés entendem que o centroavante é o nome ideal para o futuro e terá que desembolsar 60 e 70 milhões de euros (entre R$ 368 milhões e 430 milhões na cotação atual) para trazê-lo.

Apesar da boa fase de Robert Lewandowski, que soma 19 gols em 17 partidas em 2024/2025, o foco do clube espanhol é nas próximas temporadas. De acordo com o diário Sport, o polonês, de 36 anos, tem sondagens de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.