Autor de gol decisivo no empate entre Bolívia e Paraguai, pelas Eliminatórias, o atacante Julio Enciso destacou tanto a dedicação de seus companheiros como o trabalho do técnico Gustavo Alfaro. Ao ponto, aliás, de classificar o comandante da Albirroja como “gênio”.

Na avaliação do atacante que joga no Brighton, o resultado nas condições em que ocorreu (gol no fim e atuando na altitude) foi de suma importância mirando uma das vagas na próxima Copa do Mundo. Nesse momento, o selecionado guaraní está em sexto lugar, com 17 pontos, o último posto com vaga direta no Mundial de 2026.

“O esforço que meus companheiros fizeram foi incrível. Conseguimos um grande ponto. Isso vai nos ajudar muito na classificação. Hoje, nós mostramos do que somos feitos”, disse Enciso, acrescentando:

“O técnico é um gênio. Quando um treinador te valoriza, isso faz você se comportar de maneira diferente.”

Alvo do considerável elogio, Alfaro destacou a dificuldade do adversário e como o aspecto comportamental foi determinante para seus comandados arrancarem o suado empate:

“A Bolívia tem um time muito bom, com muito talento e um grande técnico. Nossa resiliência é o que nos dá a chance de nos mantermos vivos nos jogos até o fim. O Paraguai não deve negociar nem resignar-se de seu DNA. É o que o define como nação, espírito, marca e história. Não podemos trair a história, devemos honrá-la. Sentimos que é o time de todos. Trabalhamos em silêncio desde o primeiro dia para reconquistar o coração das pessoas. A demonstração tinha que vir de dentro do campo. Essa é a verdade.”

