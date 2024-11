Alexander Barboza fala de parceria com Bastos na zaga do Botafogo

A dupla de zaga do Botafogo é um dos destaques da boa campanha da equipe na temporada. Alexander Barboza e Bastos são os responsáveis pela solidez defensiva do Alvinegro.

Assim, Barboza exaltou a parceria com o angolano. O jogador, em entrevista ao “ge”, brincou que eles são diferentes e, por isso, os opostos se atraem.

“Fomos construindo. Comecei com Halter e me sinto muito cômodo com todo mundo. Quando comecei com Bastos, jogo a jogo fomos evoluindo e nos conhecendo mais. Ele é um cara que é o oposto a mim. Toda sua calma e toda minha loucura. Os opostos se atraem, e isso é o melhor que temos”, disse.

Além disso, o zagueiro comentou como funciona na prática dentro de campo.

“Falamos muito. Quando vou antecipar, eu quero que ele fique atrás porque sei que é rápido e vai chegar na bola. E, se ele sai, tem a segurança de que vou estar atrás dele. Para um zagueiro, o melhor que se pode ter é a confiança no outro zagueiro. E isso não acontece só com zagueiros, mas com todo mundo. Se eu perder a bola, sei que dez caras estarão correndo para que essa bola não acabe em gol. Ou Marlon, Igor, quem seja. Isso acho que é o melhor que tem no Botafogo”, contou.

