Capitão da Seleção, Danilo fala sobre interesse do Vasco

Após o frustrante empate da Seleção Brasileira em 1 a 1 com o Uruguai, que encerrou o ano de 2024 para a Canarinho, o capitão Danilo falou sobre um possível interesse do Vasco. Informações divulgadas na última terça-feira (19), dia do jogo em Salvador (BA), dão conta de que o Cruz-Maltino quer contar com o zagueiro/lateral para 2025.

O jogador, porém, despistou, em entrevista na zona mista depois do término do prélio, disputado na Arena Fonte Nova, na capital da Bahia. Perguntado sobre a suposta negociação, Danilo quis manter o respeito com o Vasco, mas não abriu o jogo.

“Com todo respeito ao Vasco, que é uma instituição incrível com torcedores apaixonados, mas eu não sei de nada. Nunca me falaram nada”, limitou-se.

Danilo tem contrato até junho de 2025 com a Juventus (ITA), time que defende desde 2019/2020 após sair do Manchester City. Assim, ele está em sua sexta temporada na Velha Senhora, onde é capitão e já conquistou um Campeonato Italiano (2019/20), duas Copa da Itália (2020/21 e 23/24), além de uma Supercopa da Itália (2020/21).

Atualmente, a zaga é uma das prioridades do Vasco no mercado da bola, além de volante e ponta. O técnico Rafael Paiva conta com João Victor, Maicon, Léo, Rojas, Lyncon e Luiz Gustavo para o setor, mas os gols sofridos foram um problema ao longo de toda a temporada 2024 no Cruz-Maltino.

