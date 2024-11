Casagrande questiona ‘panela’ e cita trio da Seleção Brasileira: ‘Não levaria’

O ex-jogador Walter Casagrande fez críticas as escolhas de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O ídolo do Corinthians reclamou da repetição de jogadores na convocação e pediu a renovação com nomes que podem chegar em alto nível na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com ‘Casão’, o técnico do Brasil precisa “quebrar a panela” que existe atualmente entre os convocados e citou o nome de três atletas.

“Eu não levaria mais Danilo, não levaria mais Marquinhos, não convocaria mais Paquetá. Eu quebraria mesmo essa panela. Você não vai quebrar a panela agora, vai quebrar quando? Quando tiver a ultima convocação para a Copa? Aí na última convocação para Copa você vai estar lá Danilo, Marquinhos, Paquetá, Zezinho, Luizinho, Huguinho (trio de personagens da Disney) … As mesmas caras de 18, de 22, caras que vamos ver em 26”, criticou o comentarista no Uol.

Além disso, Casagrande também deu sugestões de possíveis jogadores para o radar de Dorival na Seleção.

“Eu traria novos jogadores aí. Willian (Cruzeiro), Wesley (Flamengo), Vanderson (Mônaco) … Começaria a trazer jogadores para a Copa do Mundo. Se continuar empurrando com a barriga assim, você vai pra Copa do Mundo com a mesma panela”, apontou ‘Casão’.

Próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após o empate com o Uruguai em Salvador, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026 em março, quando recebe a Colômbia, no dia 19. Posteriormente, no dia 26, o Brasil visita a Argentina, atual líder da competição.

