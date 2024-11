Atletas do Grêmio convocados voltam ao Brasil a tempo e são opções para Renato

O Grêmio teve êxito em seu planejamento de trazer de volta ao Brasil os seus jogadores convocados por suas respectivas seleções. Tratam-se do meio-campista Villasanti, além dos atacantes Aravena e Soteldo. O trio desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (20). Ou seja, eles vão ser pelo menos opções no banco de reservas para o técnico Renato Gaúcho para o embate com o Juventude.

A propósito, o Imortal contou com a ajuda do empresário Celso Rigo, que emprestou seu jato particular para que o clube pudesse colocar em prática a sua logística. Assim, o pontapé inicial ocorreu, na última segunda-feira (18), quando dois representantes do Tricolor Gaúcho foram a Santiago, no Chile, para encontrar Aravena e Soteldo. O primeiro esteve a serviço exatamente do país de destino e o segundo da Venezuela.

A dupla, aliás, enfrentou-se pelas Eliminatórias, com vitória do Chile por 4 a 2. Após isso, eles iniciaram a viagem de volta ao Brasil, na madrugada desta quarta-feira (20). Contudo, antes eles tiveram uma parada em Assunção, capital paraguaia, para encontrar o volante Villasanti. Ele estava retornando da cidade de El Alto, na Bolívia, onde o Paraguai empatou em 2 a 2 com a seleção local.

Trio gremista passou por trajeto difícil em retorno ao Brasil

Os três jogadores tiveram um outro obstáculo no trajeto, já que o aeroporto Salgado Filho ainda não tem a liberação para receber voos internacionais. Deste modo, fizeram uma escala em Foz do Iguaçu. Na chegada em Porto Alegre, a chuva também atrapalhou e a aeronave precisou dar algumas voltas até receber o aval da equipe de controle para pousar.

Na viagem de volta ao Brasil, o trio já começou o processo de recuperação física para ter condição de ser opção para o técnico Renato Gaúcho. Entretanto, eles foram titulares de suas respectivas seleções no segundo compromisso pelas Eliminatórias. Desta forma, a expectativa é que iniciem a partida no banco de reservas no duelo com o Juventude e entrem na segunda etapa, caso haja necessidade.

Grêmio promoveu mobilização pelo caráter decisivo do embate

O Grêmio traçou este planejamento de logística pelo fato de a partida se configurar como um confronto direto contra o rebaixamento. O Imortal é o 12º colocado, com uma vantagem de apenas dois pontos para o Z4. Já o Jaconero é o 17º lugar, primeiro time na zona de descenso.

As equipes se enfrentam na Arena, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (20). A provável escalação do Tricolor Gaúcho é: Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Pavón; Braithwaite.

