Esposa de Lucas Paquetá faz homenagem ao jogador em jaqueta

Esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier esteve na Arena Fonte Nova para acompanhar o meio-campista em ação pela Seleção Brasileira. Na arquibancada, a esposa do jogador do West Ham, da Inglaterra, exibiu uma jaqueta personalizada com uma imagem do ex-Flamengo.

Em seu perfil no Instagram, a jovem publicou imagens no estádio vestida com a roupa estilizada. Assim como um desenho de Lucas Paquetá, o modelo traz ainda um trecho bíblico.

“Respondeu o Senhor: ‘eu irei com você e te darei a vitória'”, frase presente em Êxodo 33:14.

Apesar da presença e energia para o jogador, que começou na reserva, Duda Fournier viu de perto a Seleção empatar novamente nesta Data Fifa, desta vez com o Uruguai. Por conseqüência do resultado, o Brasil caiu para a 5ª posição nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Polêmica de ex-BBB com Duda Founier, esposa de Lucas Paquetá

Na última terça, Duda Fournier e o ex-BBB Lucas Pizane se envolveram em uma polêmica nas reses sociais. Após Duda publicar um vídeo onde falou sobre a preocupação com a segurança no Pelourinho, o ex-brother rebateu a esposa de Lucas Paquetá. Ele criticou a forma como a jovem avaliou o espaço histórico de Salvador. Posteriormente, Duda pediu desculpas pelas falas.

