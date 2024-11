Vasco propõe acordo para pagamento de Hugo Moura ao Athletico-PR

O Vasco vai começar a pagar ao Athletico-PR pelo empréstimo de Hugo Moura. O Cruz-Maltino, assim, propôs um acordo na Vara Cível de Curitiba de parcelamento para quitar a dívida com o Furacão pela compra do volante, que aconteceu no ano passado.

A diretoria do Vasco reconheceu a dívida, que vem sendo cobrada pelo Furacão desde julho. O valor é de R$ 1,9 milhão, com juros do atraso. No acordo inicial, o clube teria que pagar R$ 1,5 milhão pelo atleta.

O Vasco chegou a iniciar o pagamento com uma entrada de R$ 545 mil. Além disso, arcará com outras 12 parcelas, que começam a correr em janeiro de 2025, de cerca de R$ 833 mil, que vão totalizar próximo da casa dos R$ 10 milhões. Os valores foram divulgados primeiramente pelo Lance!.

Mesmo com questionamentos, Hugo Moura é principais jogadores da equipe e marcou contra o próprio Athletico-PR, na Copa do Brasil. Com o volante, o Vasco, afinal, volta a campo nesta quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, para receber o Internacional, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

