Conmebol define arbitragem para final da Libertadores entre Atlético e Botafogo

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para final da Libertadores entre Atlético e Botafogo, no próximo dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O árbitro principal será o argentino Facundo Tello, de 42 anos, do quadro da Fifa.

Toda a equipe de arbitragem de campo, aliás, será da Argentina. Facundo Tello terá como assistentes Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. Yael Falcón será o quarto árbitro e Cristian Navarro o quinto. O VAR será de responsabilidade de Mauro Vigliano.

Na atual edição da Libertadores, Facundo Tello apitou oito partidas, sendo uma de cada finalista. Ele conduziu o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Botafogo, que classificou o Alvinegro para as quartas de final. Além disso, também esteve à frente da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético, no jogo de ida das quartas, no Maracanã.

Facundo Tello também soma outros jogos importantes na temporada, como o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, vencido pelo Fluminense por 2 a 0 sobre a LDU, também no Maracanã. O árbitro conduziu duas partidas da Eurocopa.

