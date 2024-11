Reforço do Santa Cruz queima camisa do Sport em churrasqueira

Reforço do Santa Cruz para 2025, o atacante Vini Moura se envolveu em uma polêmica antes mesmo de ser apresentado pelo clube. O jogador aparece em um vídeo onde rasga e queima em uma churrasqueira a camisa do Sport, rival da equipe tricolor em Pernambuco.

Nas imagens, Vini aparece em um churrasco com amigos. Ele exibe a camisa do leão pernambucano para a câmera, rasga ela e posteriormente joga dentro da churrasqueira.

Confira o vídeo:

Recém-contratado pelo Santa Cruz, atacante rasga e queima camisa do Sport em churrasqueira. Direção tricolor afirma que vai avaliar "internamente" conduta do atleta Vini Moura. pic.twitter.com/YqOkKjJBVx — Oficial Sport Recife (@ofcsportrecife) November 20, 2024

Anunciado pelo Santa Cruz, o atacante, de 26 anos, já trabalhou com Itamar Schülle, atual técnico da equipe pernambucana. Os dois estiveram juntos no Concórdia (SC), em 2023. A expectativa é que sua apresentação no Arruda aconteça no próximo final de semana.

Nesta temporada, Vini defendeu o Volta Redonda, onde foi campeão da Série C. Ele disputou 32 partidas e marcou dois gols. Em seu currículo, o jogador soma ainda passagens por Ypiranga-RS, São José-RS e Paraná.

