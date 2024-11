Despedida de Adriano Imperador ganha reforços internacionais

A despedida de Adriano Imperador do futebol promete reunir uma legião de ídolos do Flamengo e da Inter de Milão. O último a confirmar presença no evento foi o ex-zagueiro italiano Marco Materazzi, autor do gol da Itália na conquista do tetra da Copa do Mundo, em 2006. O encontro acontece no dia 15 de dezembro, no Maracanã.

Outros nomes internacionais também já estão confirmados na partida, como é o caso de Burdisso, David Pizarro e Gamarra. Os três atuaram com o Imperador no clube italiano. Porém, o lendário zagueiro paraguaio também dividiu o vestiário com Adriano no Flamengo. Além dos gringos, a Inter deve contar com o reforço de brasileiros que vestiram a camisa do clube. É o caso de Maicon e Maxwell, ambos ex-laterais.

Pelo lado do Flamengo, uma das grandes atrações será Zico. Considerado o maior jogador da história do clube, o Galinho de Quintino encontrará ainda um antigo companheiro: Júnior. O ex-lateral é que mais soma jogos com a camisa do Rubro-Negro, além de ter sido um dos expoentes da geração de 80, considerada uma das décadas de ouro do clube carioca.

Ao mesmo tempo que terá ‘reforços’ de outros períodos do clube, Adriano Imperador contará com antigos companheiros. Nomes como Petkovic, Ronaldo Angelim, Julio Cesar, Sávio, Athirson, Léo Moura e Beto estão confirmados. Além disso, Toró, Zé Roberto, Reinaldo, Emerson Sheik, Denílson e Vagner Love também integram a lista.

Venda de ingressos para despedida de Adriano Imperador

Os ingressos para o evento de despedida do ‘Didico’ começam a ser vendidos no próximo dia 26. Sócio-torcedor do Flamengo terá prioridade na compra.

