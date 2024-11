Xavi é o favorito do Inter Miami para substituir Tata Martino

Xavi é o principal alvo do Inter Miami para substituir Tata Martino, que está de saída do comando da equipe na Flórida por “razões pessoais”, segundo a imprensa americana. Dessa maneira, o ex-treinador do Barcelona pode voltar a trabalhar com Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.

No entanto, o jornal catalão ‘Sport’ destacou, nesta quarta-feira (20), que Xavi só pretende voltar a trabalhar no início da próxima temporada e em um clube da Europa. A mesma publicação também mencionou que o nome de Xavi foi cogitado para a seleção do Qatar, algo que ele teria descartado.

Apesar disso, alguns fatores podem levar Xavi a considerar a MLS. Além de um possível reencontro com antigos companheiros do Barcelona, a participação do Inter Miami no Mundial de Clubes pode ser outro atrativo.

Apesar do time estrelado, a temporada do Inter Miami terminou de forma decepcionante. Isto porque o time acabou sendo na primeira rodada do playoff para o Atlanta United, em uma série melhor de três jogos.