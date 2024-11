Flaco López celebra virada do Palmeiras na Fonte Nova: ‘Só acreditei que a bola entrou’

De virada, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o grande resultado fora de casa, o Alviverde diminuiu a diferença para o líder Botafogo, que agora é de apenas um ponto. Autor do gol da vitória, Flaco López celebrou o resultado.

“Nós aproveitamos tudo que podemos. Tentamos dar o nosso melhor sempre. Hoje foi mais um daqueles jogos que a gente parece que nasceu pra jogar e ganhamos quase que no último lance. Então estou muito feliz pelo grupo e pelo trabalho. Agora é voltar para casa mais tranquilo e continuar na luta”, disse o jogador ao SporTV.

O argentino começou a partida no banco de reservas e voltou a marcar após seis jogos. No lance, o jogador desviou a bola em cruzamento de Vanderlan, mas ao tocar no travessão e no chão, o árbitro mandou o jogo seguir. Mas com a checagem do VAR, constataram que a bola ultrapassou a linha por completo e, portanto, o gol foi validado. Perguntado se viu a bola bater dentro do gol, o atleta negou.

“Não. Só acreditei que entrou”, confessou.

Novamente fora de casa, o Palmeiras volta a jogar no próximo sábado (23), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, volta a receber uma partida Allianz Parque, e será em confronto direto pelo título, contra o Botafogo, na próxima terça-feira (26), às 21h30.

