Paulinho fica fora dos relacionados do Vasco contra o Inter

O meia Paulinho ganhou liberação pelo departamento médico do Vasco, mas a comissão técnica de Rafael Paiva optou por não relacioná-lo contra o Internacional. O atleta já treina normalmente com o grupo, porém ainda não irá voltar nesta rodada, em São Januário. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Vasco x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

O técnico Rafael Paiva e sua comissão acreditam que as condições de Paulinho ainda não são as ideais. Pelo cronograma da comissão, ele teria pouquíssimos minutos em qualquer partida de volta aos gramados. Como se trata de um jogo complicado e importante, dificilmente o jogador entraria em campo.

Paulinho se lesionou no fim de janeiro. O meia, afinal, teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Bangu, no Carioca, e desfalcou o Vasco em quase todo o ano de 2024.

O jogador, aliás, já integrou a delegação do Cruz-Maltino que viajou para o Nordeste. Na oportunidade, o Vasco perdeu para o Fortaleza, seu último embate antes da paralisação das competições para a data Fifa. A decisão foi para Paulinho não perder as atividades com o restante do grupe e continuasse pegando ritmo. Além de não atrasar sua recuperação. Um processo semelhante que o seu companheiro de posição, Jair, passou alguns meses atrás. Afinal, o camisa 8 sofreu a mesma lesão.

Jogo importante

Após um longo tempo de espera por conta da Data Fifa, Vasco e Inter, enfim, voltarão a campo. Será nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Brasileirão, em São Januário. O apito inicial será às 20h (de Brasília). Para o Vasco, que vem em décimo após a vitória do Corinthians, nesta quarta (20), uma vitória pode valer muito. Isso porque a equipe pode diminuir a distância para o Cruzeiro, sétimo colocado e que abre o G7, para apenas um ponto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.