Garotos do Ninho marcam na virada do Flamengo sobre o Cuiabá

Um gol de Matheus Gonçalves, na raça, aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu uma vitória dramática ao Flamengo neste sábado, 20/11, na Arena Pantanal. O jogo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, teve seus gols apenas na segunda etapa. Após dominar a primeira metade do jogo, mas sem sucesso para marcar, os cuiabanos saíram na frente com Derik Lacerda. No entanto, o treinadro Filipe Luís teve estrela. Colocou dois reservas e eles marcaram: Guilherme e Matheus Gonçalves.

Com isso, o Flamengo sobe para 62 pontos, mantendo sua pequena chance de título e sustentando o quarto lugar, um ponto atrás do Fortaleza. Já o Cuiabá, que chegou a fazer um gol com Pitta quando o jogo estava 1 a 1, mas foi bem anulado pelo VAR, permanece com 29 pontos. O time está em penúltimo lugar e pode ser rebaixado na próxima rodada.

Primeiro tempo: só deu Flamengo

Com a tradicional marcação alta e pressão nos primeiros minutos ao estilo Filipe Luís, o Flamengo quase marcou com Wesley no primeiro minuto. Aos nove, Michael fez grande jogada individual, mas errou o passe na hora de arrematar ao gol. Contudo, o Cuiabá era perigoso quando acionava Derek pela esquerda.

Mas o esquema dos cuiabanos, com três zagueiros, três volantes e alas que pouco avançavam, chamava o Flamengo para o ataque. E, se o Flamengo na prática tinha três zagueiros, logo um deles, Alex Sandro, retornou para ser lateral-esquerdo e Ayrton Lucas revezava com Michael pela esquerda do ataque. E o baixinho Michael, caindo pela direita, engavana a marcação. Numa dessas, quase marcou aos 23, em passe de Pulgar. O Fla seguiu melhor, mas pecando na finalização. Nos acréscimos, Wesley mnandou mais uma de fora da árera. Walter voou e salvou.

Cuiabá em vantagem

Na volta do intervalo, o Cuiabá voltou bem melhor, enquanto o Flamengo teve dificuldade para encaixar os ataques. Aos 13 minutos, o time da casa saiu na frente quando Clayson lançou Derik Lacerda nas costas de Fabrício Bruno. O atacante bateu sem chances para Rossi.

Garotos marcam e Flamengo vira

Atrás no placar, o Fla precisou de quatro minutos para empatar. Aos 17, Empereur tentou driblar Bruno Henrique, mas perdeu a bola. O atacante foi ao fundo pela direita e cruzou. Guilherme, garoto do sub-20 que havia entrado há pouco, pegou de primeira; Walter ainda espalmou, mas a bola morreu no gol.

O Cuiabá teve um gol de Pitta anulado aos 23. Depois disso, o Flamengo passou a dominar, mas sofreu com a posse de bola, diante de uma defesa com dez jogadores atrás e apostando em rápidos contra-ataques. E contou com o goleiro Walter para não levar gol. Um chute de Everton Araújo tinha direção certa, mas o goleirão salvou.

Nos acréscimos, aos 47, Matheus Alexandre e Marllon falharam. Michael roubou uma bola perdida pela esquerda e cruzou. Matheus Gonçalves, que entrara no segundo tempo, mas vinha mal no jogo, se jogou na bola e fez um gol, que parecia improvável. Flamengo ainda vivo. Cuiabá, quase rebaixado.

CUIABÁ 1×2 FLAMENGO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, Mato Grosso (MT)

Data: 20/11/2024

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro, 30’/2ºT), Fernando Sobral, Denilson (Isidro Pitta, 19’/2ºT) e Ramon (David Miguel, 42’/2ºT); Derik Lacerda (Jadson, 29’/2ºT) e Clayson (Gustavo Sauer, 19’/2ºT). Técnico: Bernardo Franco

FLAMENGO: Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Pulgar, Alcaraz (Gulherme, 16’/2ºT) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves, 11’/2ºT); Michael e Bruno Henrique (Cleiton, 49’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Gols: Derik Lacerda, 13’/2ºT (1-0)/ Guilherme, 17/2ºT (1-1); Matheus Gonçalves, 47’/2ºT (1-2)

Árbitro: Edina Batista (SP)

Auxiliares: Marcelo Van Gasse (SP) e Fabrini Costa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Lucas Mineiro (CUI); Evertton Araújo, Fabrício Bruno (FLA)

