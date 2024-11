Matheus Gonçalves reforça importância dos Garotos do Ninho: ‘Flamengo só ganha com isso’

Nos minutos finais, o Flamengo venceu de virada o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os dois gols, aliás, foram marcados por Guilherme e Matheus Gonçalves, formados na base do clube. Após o jogo, os atletas destacaram o feito.

Matheus Gonçalves, aos 47 minutos da segunda etapa. O camisa 20 rubro-negro, assim, demonstrou a felicidade pela estreia com gol do companheiro de base e reafirmou a importância dos Garotos do Ninho para o elenco profissional do Flamengo.

“Feliz demais. Gratificante demais ver mais um menino do Ninho estreando e fazendo gol. Acho que só favorece a gente, o elenco. E o Flamengo que só ganha com isso, podendo ajudar. Feliz demais pelo gol e estreia dele (Guilherme)”, destacou.

‘Sonho’ de estreia pelo Flamengo

Guilherme Gomes, de 18 anos, em seu primeiro jogo como profissional pelo clube. O meia, afinal, celebrou o momento na carreira e indicou que já esperava ter uma chance de entrar durante o confronto.

“Difícil expressar em palavras nesse momento. Felicidade imensa. Meu sonho fazer um gol na minha estreia pelo Flamengo. Dedico o gol para minha família que sempre está comigo”, destacou Guilherme.

Com o resultado, a equipe carioca, aliás, segue na 4ª posição, com 62 pontos. Agora, o Fla encara o Fortaleza, na terça-feira, às 20h, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

