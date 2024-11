Auxiliar do São Paulo analisa empate com o Bragantino e cobra evolução

O São Paulo empatou nesta quarta-feira (20) com o Bragantino, fora de casa, pelo placar de 1 a 1. Assim, perdeu a oportunidade de se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Na beira do campo, quem comandou a equipe foi Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, que cumpriu suspensão.

Com o resultado, o Tricolor do Morumbi chegou aos 58 pontos e ocupa a sexta posição. Na entrevista coletiva, o auxiliar lamentou as chances desperdiçadas pela equipe.

LEIA MAIS: Lucas Moura evita a derrota do São Paulo em Bragança

“Creio que foi um jogo muito físico, marcado pelo emocional das duas equipes: eles pela necessidade da situação, e nós por tentarmos ganhar para somar mais três pontos e nos manter acima, em busca da vaga direta [para a Libertadores]. (…) Por momentos, foi um jogo de transições, com as duas equipes se lançando ao ataque, ambas com a ideia de vencer”, analisou Maxi Cuberas.

“Mas não tomamos decisões acertadas por conta do emocional. Tivemos espaço, mas faltou calma no último terço: passe curto, finalização ou cruzamento. Isso nos faltou. Ninguém venceu. O importante foi seguir somando para garantir a classificação para a Copa”, concluiu o auxiliar.

Agora, restam quatro rodadas para o fim do Brasileirão, e o São Paulo terá como próximo desafio o Atlético-MG, neste sábado (23), no estádio do Morumbi. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

