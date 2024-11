Atlético e Botafogo empatam; Palmeiras esfrega as mãos

O Botafogo é um time que domina o jogo (até com facilidade), cria e não consegue colocar a bola lá dentro diante de ferrolhos. Talvez não tenha o “pacto” do Palmeiras. Nesta quarta-feira (20), o Glorioso, com um a mais desde o fim do primeiro tempo, bombardeou o Galo e não conseguiu sair de um 0 a 0, no Independência, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro. Já são mais de 180 minutos sem balançar a rede do time adversário.

Com o resultado, o Palmeiras esfregas as mãos e vê a diferença, na briga pela liderança, cair apenas para dois pontos. São 69 do Mais Tradicional, contra 67 do Alviverde. Já o time carijó fica no meio da tabela, com 43 pontos, em 11º lugar, após a prévia desta edição da final da Libertadores, em 30/11, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez.

Rubens abre a caixa de ferramentas

Pressionado pela vitória do Palmeiras sobre o Bahia, o Botafogo tomou a iniciativa do jogo. Mas chegou pouco ao gol de Everson. Almada, em boa trama com Luiz Henrique, teve a melhor chance. Everson, porém, espalmou. A vida do Glorioso, na teoria, deveria melhorar, com a expulsão de Rubens. O defensor abriu a caixa de ferramentas e, com três faltas duras em sequência, já estava na rua. O Glorioso, contudo, na primeira etapa, não aproveitou a vantagem numérica e ainda viu o adversário iniciar uma cera, sobretudo, com o catimbeiro Deyverson.

Botafogo volta a esbarrar em retranca

O Galo, com menos um, abdicou do jogo e passou a jogar fechado. O Atlético respirou um pouco mais com a entrada de Hulk, embora o foco fosse ficar o tempo todo lá atrás. O Botafogo, por sua vez, esbarrou no velho problema e não conseguir furar retrancas. Na melhor chance, Bastos, da pequena área, completou para fora. Em outra, Everson pegou uma cabeçada de Vitinho. No mais, o Alvinegro chutou bolas para fora e no vazio. No fim, para piorar, Barboza, do time carioca, ainda foi expulso.

ATLÉTIC0-MG 0x0 BOTAFOGO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 20/11/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Gols:

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Fuchs e Lyanco; Mariano; Otávio (Bernard, 44’/2ºT), Vera, Zaracho (Paulo Victor, 36’/2ºT) e Rubens; Paulinho (Rabello, Intervalo) e Deyverson (Hulk, 24’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Jeffinho, 20’/2ºT), Bastos, Barboza e Telles (Cuiabano, 20’/2ºT); Gregore, Freitas, Eduardo (Júnior Santos, 12’/2ºT) e Almada; Luiz Henrique (Martins, 32’/2ºT) e Tiquinho (Jesus, 32’/2ºT); Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Rubens, Deyverson, Mariano, Lyanco, Zaracho, Mendes, Rabello (CAM); Barboza (BOT)

Cartões Vermelhos: Rubens, 40’/1ºT (CAM); Barboza (BOT)

