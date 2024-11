Abel Ferreira valoriza espírito de equipe após vitória do Palmeiras

O Palmeiras conseguiu uma virada importantíssima para seguir vivo na briga pelo título. Na noite desta quarta-feira (20), o Verdão buscou a vitória contra o Bahia por 2 a 1 nos minutos finais e está a dois pontos do líder Botafogo.

Ao celebrar o triunfo em Salvador, o técnico Abel Fereira destacou o esforço da equipe para conseguir o resultado positivo. O português também recordou o caso de Gustavo Gómez, que atuou no dia anterior na Bolívia e teve que entrar ao longo da segunda etapa.

“Ninguém ganha sem resiliência, equilíbrio, esforço, qualidade, espirito de equipe. Nos últimos cinco minutos teve espirito de equipe. Todo mundo se entregou, isso que tem que valorizar. Agradecer a presidente por ter colocado o Gomez para colocar à disposição. Essa vitória é sua. Ele jogou ontem, chegou hoje, jogou 30 minutos. É isso que eu gosto, é isso que gosto na nossa equipe. Ainda estamos a fazer melhor que ano passado, mas tem um time que tem feito melhor”, afirmou.

Outro ponto valorizado pelo treinador é o lado mental. Na sua justificativa, Abel voltou a citar o caso de Gomez e também pontuou sobre como o pensamento positivo pode ajudar o Palmeiras na briga por mais um título.

“A minha opinião com jogador, treinador, pai, acho que hoje mais do que nunca o lado mental comanda tudo . Eu não acreditava que o Gómez jogaria 35 minutos hoje. A presidente me ligou e falou “e se precisar”. E precisou. Ela foi lá, buscou ele e precisou dele. Tudo tem a ver com a crença dentro de você. Muitas vezes eu tenho uma pessoa dentro de mim que fala comigo e às vezes eu tenho que calar”, ressaltou.

