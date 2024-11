Vegetti pode encerrar jejum pelo Vasco; saiba

O atacante Pablo Vegetti, uma das esperanças de gols do Vasco, está acostumado a balançar as redes desde que chegou ao Brasil. Mas, atualmente, vive um de seus piores jejuns pelo Cruz-Maltino no Brasileirão.

Afinal, lá se vão cinco partidas que o Pirata não marca pelo Vasco no torneio. Neste interim, até marcou um gol, mas pela Copa do Brasil (semifinal contra o Atlético-MG). Ainda na briga pela artilharia do Brasileirão após conquistar tal feito pela citada Copa nacional, Vegetti poderá, nesta quinta (21), encerrar o jejum. Será na partida contra o Inter, às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada.

LEIA MAIS: Jair e Paulinho podem voltar a atuar juntos pelo Vasco após 298 dias

Seu último gol foi na 28ª rodada, em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão. Desde então, são 550 minutos sem marcar (considerando que seu gol contra a Raposa fora aos 41 do primeiro tempo).

Este, porém, não é seu maior hiato na competição. Entre a 15ª rodada e a 21ª, o máximo que Vegetti conseguiu foi uma assistência, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário. Depois, desencantou ao anotar o primeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, em clássico no Nilton Santos, pela 22ª rodada.

E a artilharia?

Atualmente, a artilharia do Brasileirão está por conta de Estêvão, joia do Palmeiras, com 12 gols. Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, vêm logo atrás, com 11. O jogador rubro-negro, porém, está lesionado e só volta em 2025.

Antes de Vegetti ainda surgem Alerrandro (Vitória), Hulk (Atlético-MG) e Luciano (São Paulo), com dez tentos. O argentino aparece no degrau seguinte, com nove gols, ao lado de Lucas Moura (São Paulo) e Raphael Veiga e Flaco López (Palmeiras). Com cinco jogos faltando, Vegetti terá de acelerar se quiser alcançar o primeiro prêmio Roberto Dinamite, oferecido pela CBF ao artilheiro do Brasileirão a partir da edição de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.