Rival inglês apoia Manchester City em votação contra regras da Premier League

O Manchester City ganhou um novo apoio na batalha contra a Premier League. Afinal, Nassef Sawiris, coproprietário do Aston Villa, manifestou estar a favor dos Citizens contra as novas regras de transações entre partes da liga inglesa. O clube, inclusive, quer uma “frente unida” contra as novas regras do campeonato, que passaram por uma votação nesta sexta-feira (22).

Dessa forma, todos os 20 clubes da elite inglesa devem votar a favor ou contra as propostas nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, as novas regras de transações entre partes associadas (ATP). O Villa, porém, acredita que as taxas aos clubes podem ser “astronômicas”.

Vale recordar que o Manchester City, do proprietário Sheikh Mansour, membro da família real de Abu Dhabi, processa desde junho a Premier League. A acusação é de que há “discriminação contra os proprietários do Golfo” e o intuito é pôr fim às regras de Transações com Partes Associadas (APT).

Elas versam sobre como os clubes estabelecem acordos de patrocínio ou receitas relacionadas à sua propriedade. Em fevereiro, eles votaram pela aprovação de regras mais rígidas diante da compra do Newcastle pelo fundo de investimentos da Arábia Saudita, em 2021. Por fim, o foco é impedir a inflação de acordos de patrocínio ligados aos donos de clube.

Acusações ao City

A Premier League acusa o clube de supostas violações financeiras, que teriam ocorrido entre 2009 e 2018. Na ocasião, a instituição teria violado as regras da liga que exigem “a melhor fé” na hora de declarar informações “que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube”.

A votação desta sexta-feira (22) não está diretamente ligada ao “Julgamento do Século”, porém a alteração destas regras reduziria as acusações ao Manchester City, o que poderia diminuir possíveis sanções.

Assim, a comissão também vai investigar supostas violações no detalhamento sobre pagamento a técnicos do City, entre 2009/10 e 2012/13. Nesse período, o treinador era o italiano Roberto Mancini.

Por fim, as possíveis punições podem fazer o City perder muitos pontos, rebaixamento ou, até mesmo, uma expulsão da Premier League.

