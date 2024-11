São Paulo pode garantir vaga na Libertadores contra o Atlético-MG

O São Paulo pode garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Atlético-MG no Morumbis, às 21h30 (de Brasília) de sábado (23), pela 35ª rodada da competição. Uma vitória simples garante a equipe ao menos nas fases preliminares do torneio continental em 2025.

Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na quarta (20/11), e com as derrotas de Cruzeiro e Bahia, o São Paulo abriu 12 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G7. Com mais 12 pontos para serem disputados, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG por qualquer placar para garantir a vaga na Libertadores sem fazer outras contas.

O objetivo principal do São Paulo, entretanto, é conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Hoje, os cinco primeiros colocados têm lugar na fase de grupos, já que o Flamengo, quarto colocado, ganhou a Copa do Brasil e aumentou o número de vagas.

Por isso, no momento, o alvo tricolor é o Internacional, que tem 59 pontos contra 58 do São Paulo. Aliás, vale ressaltar que o Colorado ainda joga nesta quinta-feira (21/11), contra o Vasco, e pode abrir quatro de vantagem.

Quem pode ajudar o São Paulo nesta briga por uma vaga direta é o Botafogo. Afinal, se o Glorioso conquistar a Libertadores em 2024, o Brasileirão terá um G8. Assim, o sexto colocado iria para a fase de grupos da competição continental ano que vem. Desta forma, o Tricolor não precisaria ultrapassar o Internacional na tabela.

