Shakira sorteará carrão de R$ 4 milhões usado em clipe com indireta a Piqué

A cantora Shakira vai sortear a famosa Lamborghini Urus roxa usada em seu clipe ‘Soltera’ – que conta quase 79 milhões de visualizações em um mês. A música, aliás, fala sobre a fase da vida em que “pegou fobia do amor” após o conturbado fim de casamento com Gerard Piqué. O veículo de R$ 4 milhões acompanhou a colombiana nos momentos mais tristes e alegres de sua solteirice.

“Nesse carro que resolvi presentear, vivi momentos difíceis e alegres; reflexivos, reuni forças, cantei canções com meus filhos e celebrei a amizade. Quando o comprei, fiz isso para me presentear e consentir a mim mesma a começar minha etapa como solteira. Mas descobri que o que nos ajuda são os veículos humanos”, e prosseguiu:

“O carro, a roupa, as coisas materiais não nos transformam. Somente veículos humanos fazem isso. Agora, com esse carro, quero presentear alguém que o aproveite da mesma forma que eu. Assim, eu agradeço tanto amor e companheirismo. Posso relembrar que as pessoas que amo que me ajudaram nesse período”, desabafou Shakira.

Sorteio do veículo

O sorteio, de acordo com informações locais, acontecerá no programa ‘Despierta América’, no dia 06 de dezembro. Shakira fez questão de explicar as regras para concorrer ao prêmio milionário. “A compra não é necessária. O evento está aberto aenas para residentes dos EUA com 18 anos ou mais. Término do período: 29 de novembro de 2024”.

“O que está prometido, serve como dívida! Eu confirmo [o sorteio]! Vou dar meu carro para quem realmente quer tê-lo e curtir momentos inesquecíveis”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

O carro de Shakira

A versão Lamborghini Urus de Shakira tem um exterior distinto ao habitual. Isso porque o veículo passou por um envelopamento para utilização do clipe Soltera e conta com layout roxo. As rodas também passaram por um processo de personalização.

Já a parte interna conta com assentos tipo concha estofados em branco e verde neon. Os cintos de segurança levam a mesma cor. O fã que se sentir interessado pode conferir o veículo no clipe da cantora, em seu canal de Youtube.

O SUV Lamborghini Urus possui motor V8 biturbo de 4.0 litros, com 60 cv de potência e torque de 86,6 kgfm. Nesse sentido, o veículo consegue atingir de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos – com velocidade máxima de 306 km/h. Trata-se, aliás, de um dos SUVs mais rápidos do mundo.

No Brasil, por exemplo, o modelo é superexclusivo e há menos de 100 unidades emplacadas – um delas pertence ao cantor Belo. O preço varia de acordo com as versões e os anos, mas estima-se que o de Shakira custe em torno de R$ 4 milhões.

Indiretas a Piqué

A canção ‘Soltera’ não menciona Piqué, mas cita como Shakira se fechou para o amor após a separação. Não à toa, ela fala que “pegou fobia” e que “poucos a conquistam”. Mas a cantora criou um repertório rico de músicas com indiretas – algumas diretas – a Gerard.

Em “BZRP Music Sessions #53”, por exemplo, Shakira diz que “as mulheres não choram, elas faturam” com casos como o dela. A primeira música pós-término, chamada “Te Felicito”, a cantora parabeniza Gerard por “atuar tão bem” e o chama de “duas caras”. Em outro trecho, ela confessa: “Tenho olhos vermelhos de tanto chorar por você”.

“Monotonía” e “TKG” também envolvem o término com Gerard Piqué, em que descobriu o caso extraconjugal dele com Clara Chía. De um jeito ou de outro, a cantora comprovou que agora “as mulheres faturam” e colocou cerca de 30 milhões de euros no bolso com as quatro músicas mencionadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.