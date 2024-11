Flamengo prevê custo bilionário com novo estádio; veja valores

O Flamengo já fez o orçamento inicial do estádio, que ficará no Gasômetro, região central do Rio de Janeiro. O clube tem uma previsão de custo de R$ 1,925 bilhão. Contudo, a estimativa é de que a própria receita da arena gere o valor para pagar o projeto, sendo mais de R$ 800 milhões vindos de naming rights. A informação inicial é do “Mundo Rubro-Negro”.

A diretoria do Flamengo fará uma apresentação, nesta sexta-feira, para os sócios dos números de custos e receita do projeto do estádio. Haverá uma reunião prevista às 19 horas no clube. O orçamento, porém, ainda precisa da aprovação do Conselho de Admnistração.

O custo da obra envolve um total de R$ 1,925 bilhão. O custo médio por assento é de R$ 25,670 mil, enquanto a capacidade prevista é de 75 mil pessoas. No documento, aliás, a diretoria rubro-negra informa que a estimativa foi em conjunto com empresa que assessoria o clube. Mas faz uma ressalva: “Ressaltamos, porém, que estas estimativas poderão ser naturalmente revisadas com o avanço do projeto”.

A venda dos naming rights do estádio será a principal forma para custerar o projeto do estádio. Para a cúpula rubro-negra, o valor a ser obtido com venda de naming rights atinge R$ 1,470 bilhão por um contrato de 20 anos. O cálculo é de R$ 73 milhões por ano. Caso consiga uma antecipação, o valor disponível para uso durante a construção é de R$ 807 milhões”.

Receitas para financiar o estádio:

– Naming rights – R$ 807 milhões

– Potencial construtivo – R$ 552 milhões

– Venda de ingressos por temporada (5 mil) – R$ 182 milhões

– Venda de cativas (1 mil) – R$ 154 milhões

– Camarotes (28) – R$ 100 milhões

– Marketing com torcedor – R$ 136 milhões

– Abertura – R$ 60 milhões

