Jornal destaca Endrick como terceiro melhor jovem do futebol mundial

O tradicional jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’ divulgou uma lista com os 10 melhores jovens do futebol atual. O ranking, que considera atletas nascidos a partir de 2004, colocou o atacante brasileiro Endrick na 3ª posição. Ele ficou atrás apenas de Arda Güler, seu companheiro de equipe no Real Madrid, e de Lamine Yamal, do Barcelona, que liderou a lista.

Assim, Endrick, que chegou ao Real Madrid neste ano, já quebrou diversos recordes no clube espanhol. Isto porque ele se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar um gol pelo Real na história da La Liga e também o terceiro sul-americano mais jovem a balançar as redes no Campeonato Espanhol. Além disso, precisou de menos tempo para marcar seu primeiro gol do que grandes nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Na Champions, Endrick alcançou a marca de jogador sul-americano mais jovem a marcar, superando Raúl, ídolo do Real Madrid, e se tornando o mais jovem a balançar as redes em competições internacionais pelo clube. Ao mesmo tempo, ele também é o segundo jogador não europeu mais jovem a marcar em uma estreia na principal competição de clubes do planeta, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que fez seu gol aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Na atual temporada, Endrick já jogou 130 minutos pelo Real Madrid, marcando dois gols em 10 partidas. Por fim, o atacante deve estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o próximo jogo do clube, contra o Leganés, neste domingo (24), pela La Liga.

Confira o ranking completo divulgado pelo jornal ‘Gazzetta dello Sport’:

1º – Lamine Yamal (Barcelona)

2º – Arda Güler (Real Madrid)

3º – Endrick (Real Madrid)

4º – Gavi (Barcelona)

5º – Warren Zaïre-Emery (PSG)

6º – Pau Cubarsí (Barcelona)

7º – Savinho (Manchester City)

8º – Désiré Doué (PSG)

9º – Aleksandar Pavlović (Bayern de Munique)

10º – George Ilenikhena (Mônaco)