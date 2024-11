Gabigol posta vídeo de bastidores de último título pelo Flamengo

O Gabigol eternizou os momentos do seu último título pelo Flamengo. O jogador postou um vídeo dos bastidores da conquista da Copa do Brasil deste ano no seu canal oficial do Youtube.

O vídeo conta com a trilha sonora do “O Rappa”, com a música “Auto-Reverse”. As imagens, portanto, registraram o jogador cantando músicas do time carioca, festejando e se declarando ao Flamengo.

“O carinho é imenso, é recíproco. Então, agora é aproveitar bastante para me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. Muito feliz, mais um título. Mais uma marca histórica”, diz Gabigol.

A conquista da Copa do Brasil foi o 13° título do atacante pelo Rubro-Negro. O jogador chegou ao clube carioca em 2019 e atuou em 304 partidas até o momento, marcando 160 gols. Ele anunciou que vai deixar o Flamengo ao fim do contrato, que termina no dia 31 de dezembro deste ano. Assim, o futuro do jogador deve ser no Cruzeiro a partir do ano que vem.

Gabigol não entra em campo desde a final da Copa do Brasil. A diretoria afastou o jogador das partidas contra o Atlético Mineiro e Cuiabá pelo Brasileirão por atos de indisciplina no dia da decisão. No entanto, ele volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto contra o Fortaleza e o vice-presidente Marcos Braz anunciou que terá uma festa de despedida para o atacante no início do próximo mês.

