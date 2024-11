Itália adota janela extra para o Mundial de Clubes 2025

Novidade no futebol europeu. O Campeonato Italiano foi o primeiro a adotar uma janela extra de transferências para o Mundial de Clubes de 2025. A medida, anunciada após a autorização da Fifa em outubro, permitirá que Juventus e Inter de Milão, representantes da Itália na competição, reforcem seus elencos entre 1º e 10 de junho do próximo ano.

A Fifa criou esse período adicional para incentivar os clubes participantes a movimentarem o mercado antes do torneio e também para facilitar a renovação de contratos de jogadores com vínculos prestes a vencer durante a competição.

Dessa maneira, a Federação Italiana de Futebol confirmou a decisão em comunicado oficial emitido nesta quinta-feira (21).

“Levando em consideração a edição de 2025 do Mundial de Clubes da Fifa, a pedido da Série A e enquanto se aguarda a definição do regulamento específico, também foi decidido autorizar uma janela de transferência adicional de 1 a 10 de junho de 2025”, informou a entidade máxima do futebol na Itália.

A adesão à nova janela é opcional para as associações membros da Fifa. Ela estará disponível apenas para os times participantes do Mundial e outros que optarem pelo uso, caso suas federações locais autorizem.

Além da Itália, espera-se que Alemanha, Espanha e Inglaterra também implementem essa janela extra.

O Mundial de Clubes acontecerá de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Entre os brasileiros confirmados estão Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões recentes da Libertadores. Por fim, Atlético-MG e Botafogo disputam a última vaga sul-americana para o torneio.