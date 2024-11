Manchester City anuncia renovação de Pep Guardiola

Agora é oficial. O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira (21), a renovação do contrato de Pep Guardiola. O novo vínculo do treinador catalão será válido por mais duas temporadas, até o final de 2026/27.

“Pep Guardiola assinou uma extensão de contrato de dois anos com o Manchester City. O novo acordo significa que o catalão completará mais de uma década como treinador do City”, informou o clube.

Dessa maneira, a renovação encerrou as dúvidas sobre o futuro de Guardiola e do City além da atual temporada. Em suas primeiras declarações após a renovação, o técnico destacou a importância do clube para ele e sua felicidade em continuar.

“O Manchester City significa muito para mim. Esta é minha nona temporada aqui, e vivemos momentos incríveis juntos. Tenho um sentimento especial por este clube. Por isso, estou tão feliz em continuar por mais duas temporadas. Agradeço a todos por me apoiarem e confiarem em mim: ao proprietário, ao Khaldoon, ao Ferran (Soriano, CEO do clube), ao Txiki (Begiristain, diretor esportivo), aos jogadores e, claro, aos torcedores. É uma honra, um prazer e um privilégio estar aqui”, disse Guardiola.

Legend. pic.twitter.com/gyiEZ9V3jJ — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

Guardiola finalizou reafirmando seu compromisso com o clube e deixou uma mensagem para os torcedores do City.

“Já disse várias vezes, mas aqui tenho tudo o que um treinador pode querer, e sou muito grato por isso. Se tudo der certo, vamos conquistar mais troféus juntos. Esse será o meu foco. Ou seja, não vou a lugar nenhum. Posso garantir isso a vocês”, disse o treinador.