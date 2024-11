Brasileiro retorna aos gramados e mira sequência positiva pelo Midtjylland

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Paulinho voltou a atuar pelo Midtjylland nesta temporada, no clássico dinamarquês contra o Viborg, após quatro meses longe dos gramados. Agora, o brasileiro busca uma sequência de jogos positivas para o final de ano, antes da pausa para o inverno europeu.

Desde 2019 no clube e 173 partidas disputadas, Paulinho foi peça fundamental na conquista do título dinamarquês da última temporada. Em seu sexto ano na Dinamarca, o lateral destacou a alegria de voltar a campo.

“Foi uma sensação boa voltar a jogar depois de um período que tiver que ficar de fora por conta da lesão. A gente fica ansioso quanto está no lado de fora, mas graças a Deus tudo ocorreu bem”, afirmou o lateral-esquerdo Paulinho.

A equipe do brasileiro vive uma temporada com disputas intensas pela liderança da Superliga Dinamarquesa e pela classificação na Liga Europa. Pelo torneio nacional, o Midtjylland ocupa a terceira posição com 27 pontos, mesma pontuação de Copenhagen e AGF, que estão em segundo e primeiro lugar, respectivamente.

LEIA MAIS: Jornal italiano destaca Endrick como terceiro melhor jovem do futebol mundial

Brasileiro analisa competições na temporada

Por outro lado, na competição europeia, o clube dinamarquês ocupa a 13ª posição, somando sete pontos, dois a menos que o 8º colocado, última vaga direta para as oitavas de final. Ou seja, os times classificados entre o 9º e o 24º lugares disputarão o playoff do mata-mata.

“O campeonato aqui está sendo bem acirrado nos últimos anos. Com duas competições, temos que procurar o máximo de vitórias possíveis. Sabemos que o detalhe faz a diferença, então todos os pontos que pudermos somar serão importantes. Na Liga Europa, a mentalidade tem que ser a mesma. Um campeonato importante para as ambições do clube. São jogos disputados e vamos usar bastante de todo o grupo, então é importante que todos estejam preparados”, explicou o brasileiro.

Com quatro partidas restantes antes da pausa de inverno – duas pela liga dinamarquesa e duas pela Liga Europa -, Paulinho está focado em ajudar o Midtjylland nos últimos jogos de 2024. Após o intervalo, a equipe volta a campo apenas em 23 de janeiro.

“A minha ideia é participar o máximo de minutos para ajudar a equipe. São jogos importantes tanto para ver em relação à nossa colocação na liga quanto para definir nossa briga por uma vaga na Liga Europa”, concluiu.