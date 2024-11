Cássio celebra primeira final com o Cruzeiro: ‘Motivado para viver esse momento’

Com menos de seis meses no Cruzeiro, Cássio vai disputar seu primeiro título com o clube. Afinal, a Raposa vai enfrentar o Racing no próximo sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024. O goleiro celebrou o momento do Cabuloso.

“Feliz de estar aqui nessa grande final, é uma semana muito importante. Chegar a uma final com o Cruzeiro, menos de seis meses no clube e poder proporcionar isso, viver isso que a torcida esperava tanto. E é o normal, se vermos a história do clube, um clube muito vencedor, sempre chegando em finais importantes”, disse em entrevista à ESPN.

A poucos dias da decisão, o goleiro destacou a festa que a torcida fez na saída da equipe para Assunção. Segundo Cássio, essa ‘despedida’ motiva e que vai fazer de tudo para voltar com o título.

“É muito gratificante ver toda a festa que aconteceu lá em BH na nossa saída, foi muito legal. Isso é uma situação que motiva muito, terminar bem a preparação e estar muito focado para essa grande decisão, fazer o possível e o impossível para levar a taça para BH”, comentou.

Importância da final para o Cruzeiro

O confronto representa um dos momentos mais importantes da história do Cruzeiro, que volta a disputar um título continental após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019. Portanto, o arqueiro falou sobre a a relevância dessa decisão para o clube.

“Acho que não é só pela instituição, mas para nós, jogadores, poder fazer parte da história do Cruzeiro, com esse título, em uma reorganização, primeiro título dessa gestão do Pedrinho, da família Lourenço, que está ajudando a instituição a voltar para esse nível. É importante para todo mundo, mas principalmente para a torcida”, disse.

“Eu tento conversar com todo mundo, todos que trabalharam e trabalham no Cruzeiro, torcedor na rua, contam sobre a situação. Saber do que eles passaram, e o time voltar a brigar por um título, que seja uma rotina esse tipo de situação. Muito feliz, uma responsabilidade enorme, feliz e muito motivado para viver esse momento”, finalizou o goleiro.

