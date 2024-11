De mansão em Dubai à ilha particular: a coleção de propriedades de Neymar

Neymar aumentou o seu patrimônio imobiliário recentemente. Isso porque adquiriu uma residência de luxo em Dubai. De acordo com dados dos portais “Bloomberg” e “Forbes”, o craque tem um dos maiores salários das estrelas do futebol contratados pela Arábia Saudita. Assim, o atacante supera a marca de 100 milhões de euros (o equivalente a R$ 609 milhões na cotação atual) em seus vencimentos.

Com suas passagens por clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, Neymar conseguiu somar uma fortuna de 324 milhões de euros (quase R$ 2 bilhões na cotação atual). Aos 32 anos, ele mora em Riad, na Arábia Saudita, mas ainda tem algumas outras propriedades, como em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Bem como em Mangaratiba e também uma ilha no Rio de Janeiro, além de outra residência em Miami, nos Estados Unidos.

O apartamento em Dubai é a propriedade mais cara do craque, com um custo de R$ 157 milhões, graças ao desconto que recebeu. A moradia faz parte de um condomínio da empresa automotiva de luxo Bugatti, que se chama “Residences By Binghatti”. O empreendimento da companhia produtora de carros abriga 182 casas personalizadas por todo mundo. Por sinal, o craque comprou uma cobertura no arranha-céu e tem a sua disposição piscina privativa e uma vista panorâmica da cidade.

Vale ressaltar que Dubai é uma das principais capitais econômicas dos Emirados Árabes. O aspecto mais especial é o elevador, que possibilita transportar o carro até o sótão do condomínio. Já em Miami, o astro decidiu adquirir uma mansão à beira-mar, que está situada em Bal Harbour.

Imóveis de Neymar no Brasil

O atacante conta com duas propriedades no Rio de Janeiro. Em uma delas, ele desembolsou alta quantia para se tornar dono da “Ilha Privada do Japão”. Trata-se de uma região paradisíaca, em frente a Angra dos Reis, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. A baía na região comporta mais de 365 ilhas com praias próprias. A localidade abriga até 10 pessoas e o acesso é possível somente de barco ou helicóptero.

Aliás, a principal vila conta com duas suítes máster, um lago de carpas e três bangalôs com vista para o mar. Neymar se tornou dono de um terreno que fica a uma hora de carro da região leste de Angra dos Reis, na Costa Verde. A área abrange dois hectares e meio, dentro do exclusivo condomínio Portobello.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.