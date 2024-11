PSG x Toulouse: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de novembro, a última do ano. Nesta sexta-feira (22), o PSG recebe o Toulouse às 17h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Parque dos Príncipes, em Paris, e os donos da casa podem abrir vantagem na liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Como chega o PSG

Líder isolado do Campeonato Francês, o PSG está com 29 pontos, seis de vantagem para o vice-líder Monaco. Ao mesmo tempo, o clube de Paris é o único invicto na competição e está no caminho para mais um título nacional. A equipe vem de quatro vitórias consecutivas e chega em bom momento para o jogo em casa.

Contudo, o PSG terá uma baixa importante para enfrentar o Toulouse. Isto porque o zagueiro e capitão Marquinhos, suspenso, não poderá entrar em campo nesta sexta-feira.

Além disso, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández e Gonçalo Ramos, lesionados, completam a lista de desfalques.

Como chega o Toulouse

Por outro lado, o Toulouse faz uma campanha regular e ocupa no meio da tabela. A equipe está na 10ª posição, com 15 pontos.

O único desfalque confirmado da equipe é o zagueiro dinamarquês Rasmus Nicolaisen, lesionado. Porém, Mark McKenzie e Gabriel Suazo, que defenderam as seleções dos Estados Unidos e do Chile, respectivamente, serão reavaliados antes da partida e aparecem como dúvidas.

PSG x Toulouse

12ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 22/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Skriniar, Zague; João Neves, Mayulu, Fabian Ruiz; Doue, Asensio, Barcola. Técnico: Luis Henrique.

Toulouse: Restes; Kamanzi, Sidibe, Cresswell, Akdag, Donnum; Casseres, Sierra; Aboukhlal, King, Gboho. Técnico: Carles Martínez Novell.

Árbitro: Gaël Angoula (FRA).

VAR: William Lavis (FRA).

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e CazéTV (YouTube).