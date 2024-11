Miguelito pode ganhar oportunidade no Santos contra o Sport

O Santos pode ter um time modificado para o seu último duelo pela Série B, contra o Sport, no próximo domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro. Com vários desfalques, Leandro Zago pode dar oportunidade ao boliviano Miguelito, que se destaca na seleção de seu país.

Ao todo, o Peixe tem 11 desfalques que se quer viajam para o Recife. João Schmidt, Gil, Giuliano, Julio Furch, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Njie estão fora por conta de lesão.

Com isso, Miguelito pode ganhar uma oportunidade no ataque, formando o trio junto com Otero e Wendel Silva. Uma oportunidade ao boliviano foi um grande pedido da torcida santista ao ex-treinador Fabio Carille durante a Série B, principalmente depois que o jogador virou uma das referências da Bolívia nas Eliminatórias.

Além do carinho do torcedor, Miguelito tem outro fator que pode ajudá-lo a jogar no Recife. O boliviano fez parte da equipe que disputou o Brasileirão de Aspirantes e foi comandado por Leandro Zago. O Santos foi até a semifinal do torneio.

