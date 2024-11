Dono da SAF do Cruzeiro chega para a final e time faz primeiro treino no Paraguai

Após assistir o time feminino do Cruzeiro conquistar Campeonato Mineiro na última quarta-feira (20), o dono da SAF, Pedro Lourenço, chegou ao Paraguai para acompanhar a equipe masculina na final da Copa Sul-Americana. O empresário presenciou o primeiro treino da Raposa no país.

O técnico Fernando Diniz comandou a atividade desta sexta-feira (21), no Estádio Feliciano Cáceres, do Sportivo Luqueño, localizado em Luque. O treino teve duração de aproximandamente duas horas e não contou com a presença da imprensa.

Ao final do trabalho, os jogadores dedicaram um momento para atender rapidamente um grupo de crianças e adolescentes da escolinha do Luqueño e depois retornaram para o hotel. Os jovens foram ao campo e aproveitaram para tirar fotos.

Provável escalação do Cruzeiro para a decisão

Segundo informações do ge, Walace leva vantagem sobre Lucas Silva e deve ser titular. Com isso, o provável time que entrará em campo tem: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

O Cruzeiro enfrentará o Racing no próximo sábado (23), às 17h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024.

