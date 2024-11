Empresa de John Textor recebe investimento de R$ 232 milhões

A empresa de John Textor, Eagle Football, divulgou nesta quinta-feira (21) que obteve um investimento de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 232 milhões, com a cotação atual) em uma rodada organizada pela UCEA Capital Partners. Ademais, o montante total arrecadado será de US$ 100 milhões (R$ 581 milhões) para os cofres da companhia.

Portanto, além de contribuir para a recapitalização da empresa, o Botafogo também poderá se beneficiar da situação, já que ajudará a melhorar, no curto prazo, o capital de giro dos clubes gerenciados por Textor. Além do Glorioso, Lyon e RWD Molenbeek também fazem parte da rede. O montante é um investimento pré-IPO (processo de entrada na bolsa). As informações são do ge.

Comunicado de John Textor à imprensa

“A Eagle Football chegou em um importante ponto de inflexão, e essa fusão nos traz um passo à frente das nossas intenções do IPO. Estamos orgulhosos de ter um investidor tão respeitado conosco porque executamos estratégias para complementar nossa rede global de clubes”.

Crise financeira do Lyon

O Lyon, clube gerenciado por John Textor, está proibido de contratar jogadores na janela de transferências de janeiro e acabará sendo rebaixado ao final da temporada caso não controle sua situação financeira. A decisão foi anunciada pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão fiscalizador do futebol francês, no dia 15 de novembro.

De acordo com informações da imprensa francesa, o clube, atualmente, enfrenta uma dívida de 505,1 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Os auditores que analisam as contas do Lyon avaliam a possibilidade de emitir “um parecer não certificável” sobre as finanças individuais e consolidadas do Eagle Football Group, grupo responsável pela gestão do clube.





