Vegetti admite vergonha com mais uma derrota do Vasco no Brasileirão

O Vasco perdeu para o Internacional, em São Januário, nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time acumulou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, após as derrotas para Botafogo e Fortaleza, ambos fora de casa.

Ao final da partida, o atacante Vegetti, que não marca desde setembro — quando fez gol no empate contra o Cruzeiro, no Mineirão — falou sobre o sentimento de vergonha diante de mais um resultado negativo do Cruz-Maltino.

“Estamos em uma situação muito ruim, com três jogos sem vitória. Precisamos seguir trabalhando, com vergonha, porque sentimos vergonha. Temos uma grande chance de brigar por uma Libertadores, mas não soubemos aproveitá-la”, afirmou o atacante.

Ele acrescentou: “Essa camisa é muito pesada e exige que a gente lute por coisas importantes. Devemos continuar lutando, trabalhando e parar de pedir desculpas. Precisamos sair dessa sequência de três jogos sem vitória. Se você sente pressão por essa camisa, não pode jogar. É preciso ter personalidade para usá-la, tanto nos momentos bons quanto nos ruins.”

Com a derrota, o time carioca permanece com 43 pontos, na décima colocação. No domingo, o Vasco enfrentará o Corinthians, em Itaquera. O time paulista ocupa a nona posição, também com 43 pontos.

