Fluminense testa eficiência ofensiva contra uma das melhores defesas do Brasileirão

Um dos principais desafios do Fluminense nesta reta final de Brasileirão é ser certeiro na luta contra o rebaixamento para permanecer na elite. Mas para isso, os comandados do técnico Mano Menezes terão que alavancar os números ofensivos da equipe, que sofre com uma baixo eficiência ofensiva na temporada.

Afinal, o Tricolor de Laranjeiras soma apenas 28 gols nas 33 rodadas disputadas até aqui, sendo 18 deles com o atual treinador (completou um turno inteiro contra o Internacional). A equipe tem o terceiro pior ataque da competição, ficando atrás apenas dos dois últimos colocados e virtuais rebaixados: Cuiabá e Atlético-GO.

Diante das dificuldades para balançar as redes, o time carioca terá pela frente um desafio de fogo, contra a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro: o Fortaleza. O confronto de opostos na tabela e nos setores acontece nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Leão do Pici, por sua vez, segue na briga pelo título e tenta encurtar a distância para os primeiros colocados na reta final. Assim, até o momento, o sistema defensivo do argentino Vojvoda sofreu 32 gols, ficando atrás apenas de Botafogo (26), Palmeiras (28) e Internacional (28). Um adversário difícil de ser batido, com um comandante que ocupa o cargo há mais de três anos.

Retornos importantes em momento decisivo

Para este momento decisivo, Mano terá retornos importantes (sobretudo do setor ofensivo), de nada menos que cinco titulares. Dentre os atletas que voltam de suspensão estão Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Os três últimos estão entre os jogadores que mais estufaram a rede pelo time na temporada.

“Quero dizer que gosto de gols a favor tanto quanto vocês. Acho que a razão do futebol são os gols. O torcedor vem para ver os gols. Mas não dá para fugir da realidade. A gente não está marcando ainda muitos gols. A equipe já não estava marcando muitos gols. Melhorou um pouquinho, mas continua com uma margem pequena. Quando você tem essa realidade, tem que fechar a outra ponta. Esse negócio é igual dinheiro na conta, se sai mais e entra menos, vai faltar, vai ficar negativo”, disse.

Muitos desses problemas ofensivos passam por nomes importantes na conquista da Libertadores, na temporada passada, que não terem rendido em 2024. Dentre eles, está Germán Cano, que enfrentou problemas físicos e ficou longe dos campos para se recuperar. Se em 22 e 23, o argentino estufou a rede 84 vezes, na atual temporada, só fez 6 tentos.

John Kennedy, que não marca desde maio, esteve longe do que apresentou em 2023 desde que se reapresentou. Além disso, teve problemas extracampo, que dificultaram as chances de conseguir manter a regularidade. Outro ponto é que Diniz não conseguiu fazer a engrenagem girar e o time ser eficiente, enquanto Mano assumiu com a tarefa de salvar o ano e evitar queda.

