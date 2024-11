Sorteio define confrontos do mata-mata da Liga das Nações; veja

Itália, Alemanha, Holanda ou Espanha x Dinamarca, Portugal, Croácia ou França

Por fim, as bolinhas também definiram os playoffs de acesso em cada uma das ligas: A, B e C. Na fase de grupos, as 54 seleções foram divididas em quatro ligas, de A a D, com quatro grupos de quatro países nas ligas A a C, e duas chaves de três nações na liga D.

Nas três edições anteriores, Portugal, França e Espanha ficaram com o título. Por sinal, as três seguem vivas na briga pelo bicampeonato inédito.

Playoffs da Liga A

Turquia x Hungria

Ucrânia x Bélgica

Áustria x Sérvia

Grécia x Escócia Playoffs da Liga B

Kosovo x Islândia

Bulgária x Irlanda

Armênia x Geórgia

Eslováquia x Eslovênia Playoffs da Liga C Gibraltar x Letônia

Malta x Luxemburgo