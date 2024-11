Yuri Alberto busca artilharia do Brasil e melhor temporada na carreira

Yuri Alberto passa por um momento especial no Corinthians. Com gols nas últimas quatro partidas do Timão, o centroavante vive sua melhor fase desde que se tornou jogador profissional e pode conquistar algo inédito em sua carreira. Afinal, o jogador pode terminar o ano de 2024 como o maior goleador do Brasil.

Os 27 gols anotados neste ano permitem ao jogador sonhar com a artilharia máxima do país. O atacante do Timão é o segundo maior goleador do Brasil em 2024, apenas três gols atrás de Pedro, do Flamengo. Como o rival não entrará em campo mais no ano, Yuri depende do próprio desempenho para garantir a marca.

O centroavante terá mais quatro partidas do Campeonato Brasileiro para atingir a marca. O Timão terá pela frente Vasco e Bahia, na Neo Química Arena, além de Criciúma e Grêmio, fora de casa. Se seguir com a média de um tento por partida, Yuri Alberto vai ultrapassar Pedro.

Yuri Alberto mira outra artilharia também

Além disso, o jogador também está na briga por outra marca, no Brasileirão. Com 11 gols marcados na competição, Yuri divide a vice artilharia da competição também com Pedro, do Flamengo. Ambos estão atrás de Estêvão, do Palmeiras, que tem 12 bolas na rede no torneio de pontos corridos.

Apesar de ter saído com dores na coxa direita na vitória sobe o Cruzeiro por 2 a 1, na quarta-feira (20), o atacante do Corinthians deve estar em campo na próxima rodada, contra o Vasco, domingo (24), na Neo Química Arena.

