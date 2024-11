Fluminense x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense e Fortaleza medem forças para finalizar a 34ª rodada do Brasileirão, um duelo de tricolores, que estão em lados opostos na tabela na reta final da competição. Assim, de um lado, os mandantes brigam contra o rebaixamento, enquanto, do outro, os visitantes almejam o título. Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes somam 37 pontos e só estão fora do Z4 por terem uma vitória a mais do que o Criciúma e duas do que o Red Bull Bragantino. O Leão do Pici, por sua vez, tem 63 pontos e se vencer encosta em Botafogo e Palmeiras restando quatro rodadas para o fim.

A Voz do Esporte faz a transmissão desta partida a partir das 20h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Frioede, que tambpém estará na narração.