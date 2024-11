Bruna Rotta, namorada de Rodrygo, sofre críticas por conteúdo divulgado na web

Bruna Rotta, namorada de Rodrygo Goes, dá ênfase à rotina de treinos e alimentação em seu perfil no Instagram. Não à toa, recebeu designativo de ”musa fitness” por parte de seus seguidores. Uma publicação recente, porém, estourou a bolha e gerou bastante polêmica nas redes sociais – fazendo com que a influencer se manifestasse melhor sobre o tema.

A polêmica começou quando Bruna Rotta compartilhou um treino intenso de abdominais com intuito de ”secar a barriga” para o verão. Internautas, então, passaram a aconselhar os seguidores a não se cobrarem por um corpo equivalente ao da ‘musa fitness’ e recordaram que a mesma passou por processo de lipo recentemente.

“Lembrando que não existe exercícios para secar barriga, gente. Função abdominais, prancha e essas coisas servem apenas para fortalecer e ajudar no processo. Dieta com déficit calórico que faz sair teu abdômen”, escreveu um internauta no post de Bruna. Outra rebateu: “Lembrando que essa definição vem da lipo HD, né?”.

“Correção! Exercícios para manter a barriga seca após cirurgia”, disse outra seguidora. “Não se comparem! Ela fez lipo, gente”, comentou um dos milhares de perfis que opinaram.

Procedimentos

Além da lipo, mencionada na polêmica, Bruna já passou por outros procedimentos desde que iniciou carreira na internet. A influenciadora é adepta de mudanças e já promoveu algumas como preenchimento labial e rinoplastia. Rotta também colocou silicone há poucos anos.

Ela esteve envolvida em outra polêmica ao incentivar pessoas a mudarem o que não estão satisfeitas. Discurso apontado por muitos como ‘desserviço’ à época, visto que ia na contramão do que promove pela autoaceitação. “Gente, pelo amor de Deus não se aceitem! Façam dieta e academia todos os dias para ficar com a barriga bem assim. Muito bom”, escreveu no post de biquíni antes de apagá-lo pela repercussão negativa.

Namoro com Rodrygo

Como dito, o perfil de Bruna tem foco principal em compartilhar dicas de rotinas saudáveis e treinos, então o namoro com Rodrygo ainda ocupa pouco espaço. Além disso, os dois vivem um relacionamento mais íntimo e discreto. Ele, por exemplo, não tem publicações ao lado da amada em seu perfil.

Sabe-se, contudo, que a influenciadora mudou para Espanha no meio do ano e vive com o jogador em Madrid. Bruna tem fotos no Santiago Bernabéu e, inclusive, já abordou sobre sua adaptação à nova vida. Os registros com Rodrygo costumam aparecer em formato ‘dump’ ou em reels – como ocorreu em seu aniversário, após o atacante preparar uma surpresa junto a seus amigos e familiares.

